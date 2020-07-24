Московский суд заочно арестовал молдавского политика Усатого

Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях.
Об этом
Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья Алексей Криворучко.
Сейчас Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия ареста — два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
В конце апреля 2020 года МВД РФ заочно предъявило молдавскому политику обвинение в выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 млрд рублей. По мнению следователей, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах занималось выводом из России сотен миллиардов рублей. Делалось это через молдавский банк Moldindconbank. Его организаторами считаются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые сейчас тоже в международном розыске.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олег Власов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о выводе из России в Молдавию более 500 млрд рублей.
Добавьте наши новости в избранные источники