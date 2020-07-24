Московский суд заочно арестовал молдавского политика Усатого

https://static.news.ru/photo/5ba9225c-cdb8-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Ренато Усатый Фото: Renato Usatii/facebook.com

Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента в зале суда. По его данным, таким образом удовлетворено ходатайство следователя.

Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья Алексей Криворучко.

Сейчас Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия ареста — два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В конце апреля 2020 года МВД РФ заочно предъявило молдавскому политику обвинение в выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 млрд рублей. По мнению следователей, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах занималось выводом из России сотен миллиардов рублей. Делалось это через молдавский банк Moldindconbank. Его организаторами считаются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые сейчас тоже в международном розыске.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олег Власов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о выводе из России в Молдавию более 500 млрд рублей.