Мощный взрыв прогремел на химзаводе под Бангкоком

Мощный взрыв произошёл на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек. После взрыва возник пожар, который до сих пор продолжается, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Инцидент случился в 03:20 по местному времени (23:20 мск 4 июля) на заводе по производству гранулированного полиэтилена. В радиусе километра от эпицентра взрывной волной выбило дверные и оконные рамы, некоторые строения разрушились. Стёкла выбило даже на расстоянии двух с половиной километров от химзавода.

С места происшествия в местные больницы врачи увезли более 20 человек. Химзавод окружают промышленные и жилые здания, а также охраняемые коттеджные посёлки.

Губернатор провинции Самутпракан распорядился начать эвакуацию всего населения из зоны в радиусе пяти километров от завода, где возможны новые взрывы.

Ранее стало известно, что на птицефабрике «Алтайский бройлер» в Бийске произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Над крышей здания поднимались большие клубы чёрного дыма вперемешку с пламенем. Очевидцы утверждали, что в производственных помещениях слышались взрывы, однако пострадавших нет.