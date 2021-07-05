Мощный взрыв прогремел на химзаводе под Бангкоком

Мощный взрыв произошёл на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек. После взрыва возник пожар, который до сих пор продолжается, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.
Инцидент
С места происшествия в местные больницы врачи увезли более 20 человек. Химзавод окружают промышленные и жилые здания, а также охраняемые коттеджные посёлки.
Губернатор провинции Самутпракан распорядился начать эвакуацию всего населения из зоны в радиусе пяти километров от завода, где возможны новые взрывы.
Ранее стало известно, что на птицефабрике «Алтайский бройлер» в Бийске произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Над крышей здания поднимались большие клубы чёрного дыма вперемешку с пламенем. Очевидцы утверждали, что в производственных помещениях слышались взрывы, однако пострадавших нет.