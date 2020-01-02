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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Астрахани. Об этом рассказал в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

Инцидент произошёл на улице Советской. Из огня были спасены восемь человек, судьба ещё одного пока неизвестна. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь....