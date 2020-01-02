В Уфе на Новый год хулиганы запустили фейерверк по многоэтажному жилому дому.
На кадрах, которые
Очевидцы сообщили, что в результате инцидента пострадал фасад здания.
Ранее NEWS.ru писал, что боксёрская собака умерла в Аргентине на руках у хозяев после панических атак, вызванных запусками салютов. Пёс не смог вынести фейерверков, потому что боялся их и был уже стар, рассказала владелица животного в посте в Facebook. Антонелла отметила, что её сын пытался успокоить собаку, которая страдала, пока жители города Эскель веселились, запуская петарды.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен