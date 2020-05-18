МО задержали подозреваемого в крупном мошенничестве с продажей масок

https://static.news.ru/photo/2d4131e8-99a6-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в совершении мошенничества с медицинскими масками на 233 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленник от имени юрлица заключил с одной из столичных организаций договор на указанную сумму. Он обязался в течение трёх дней поставить партию из 12 млн масок при условии полной предоплаты. Деньги ему были перечислены, но заказчик изделия не получил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Его фигурант находится под домашним арестом. Его также подозревают в совершении аналогичного преступления в другом регионе России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появились новые виды мошенничества в связи с пандемией коронавируса. Злоумышленники предлагают приобрести тесты на выявление инфекции или лекарства от неё, а также выманивают у граждан реквизиты банковских карт под предлогом выплаты несуществующих компенсаций.