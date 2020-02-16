В Омской области рассматривают уголовное дело в отношении 79-летнего пенсионера, который насмерть сбил многодетного отца на пешеходном переходе.
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Семья погибшего не настаивает на реальном сроке для обвиняемого, но надеется получить компенсацию морального вреда, который она оценила в 2 млн рублей. Сам пенсионер признал свою вину, но до сих пор даже не извинился за случившееся.
Ранее таксист в Челябинске сбил трёх мальчиков, перебегавших дорогу на красный свет. Двое детей отделались синяками, одного отправили в реанимацию, писал NEWS.ru.
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