https://static.news.ru/photo/cde17d32-508c-11ea-8257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

В Омской области рассматривают уголовное дело в отношении 79-летнего пенсионера, который насмерть сбил многодетного отца на пешеходном переходе.

Как сообщает 12-й канал, ДТП произошло в октябре 2019 года в р. п. Москаленки. Мужчина переходил дорогу вместе с детьми, когда в него на огромной скорости врезалась «шестёрка». Отец успел оттолкнуть дочь, но сам спастись не успел. От полученных травм он скончался через несколько дней в больнице. У него осталось трое детей.

Семья погибшего не настаивает на реальном сроке для обвиняемого, но надеется получить компенсацию морального вреда, который она оценила в 2 млн рублей. Сам пенсионер признал свою вину, но до сих пор даже не извинился за случившееся.

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