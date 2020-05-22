Минимум 90 человек погибли при крушении самолёта в Пакистане

https://static.news.ru/photo/420b92b6-9c4a-11ea-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

По меньшей мере 90 человек стали жертвами крушения пассажирского лайнера Airbus A-320 «Пакистанских международных авиалиний» недалеко от аэропорта города Карачи.

Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан подтвердил, что как минимум 90 человек погибли в результате авиакатастрофы, — передаёт телеканал Bol News.

Издание уточняет, что в результате падения самолёта уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Ранее NEWS.ru писал, что лайнер разбился 22 мая недалеко от международного аэропорта пакистанского города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома.