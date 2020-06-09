Милонов призвал не жалеть и лишить всех званий Ефремова

https://static.news.ru/photo/3e720638-aa20-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Валерий Милонов призвал лишить устроившего ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова всех званий и ролей.

Также он не советует жалеть актёра, который, находясь в пьяном состоянии за рулём, мог врезаться в толпу пешеходов, и жертв было бы больше.

Парламентарий напомнил, что уже обращал внимание общественности на пьянство актёра и требовал лечить его принудительно, передаёт «Комсомольская правда».

Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма, — заявил Милонов.

Как писал NEWS.ru ранее, водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. Дело против актёра может быть переквалифицировано, сообщили в правоохранительных органах. Он стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. По словам очевидцев, артист пытался развернуться, но не справился с управлением, после чего врезался в фургон. Машину знаменитости даже вынесло на встречную полосу.