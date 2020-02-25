https://static.news.ru/photo/02cb1f02-583b-11ea-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Микроавтобус с пассажирами и тепловоз столкнулись в Макаровском районе на юге Сахалина. В результате ДТП есть пострадавшие.

По предварительным данным, в столкновении виноват водитель микроавтобуса, он находится в тяжёлом состоянии в больнице. Известно, что он выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает ТАСС.

В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились шесть пассажиров. Какие травмы они получили, не уточняется. Предположительно, автомобиль принадлежал туристической компании. На движение других поездов ДТП не отразилось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский поезд и автомобиль «Нива» столкнулись в Кировском районе в Северной Осетии. Происшествие случилось на переезде у селения Эльхотово.