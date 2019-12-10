https://static.news.ru/photo/55aaccce-1bfd-11ea-952f-fa163e074e61_660.jpg Фото: apuntnoticies/twitter.com

Проживающий в Испании без документов мигрант из Сенегала спас из огня инвалида, который не мог самостоятельно выбраться из горящего дома. Горги Ламин Соу как обычно продавал ожерелья и другие украшения на улице города Дения, когда услышал крики.

Нелегал увидел, что из окна второго этажа одного из домов валит чёрный дым. Мужчина бросился на помощь и забрался в здание, вскарабкавшись по фасаду.

Я ни о чём не думал. Я лишь услышал крики и побежал помогать, — цитирует Горги El Pais.

Un inmigrante senegalés salva la vida a un vecino de Dénia atrapado en su casa en llamas https://t.co/WtljUzC8sK pic.twitter.com/DrtEv1Zz9d — Levante-EMV (@levante_emv) December 7, 2019

В комнате он обнаружил 39-летнего Алекса, который не мог покинуть помещение из-за инвалидности. По словам спасённого, он был словно мешок на плечах у сенегальца. Горги спустил мужчину на улицу через балкончик по деревянной лестнице, которую принесли соседи, после чего покинул место происшествия.

История спасения инвалида мигрантом облетела местные СМИ. Теперь власти думают, чем могут помочь нелегалу и его семье. Они решают вопрос о предоставлении Горги и родным вида на жительство в Испании.

Издание отмечает, что произошедшее напоминает спасение мигрантом из Мали ребёнка в Париже. Четырёхлетний мальчик повис на руках с обратной стороны балкона пятого этажа и еле удерживался от падения за перила. Очевидцы засняли на камеру, как свидетель происшествия Мамуду Гассама вскарабкался к малышу за считаные мгновения по балконам, рискуя при каждом перехвате своей жизнью, и спас его. Гассама стал героем и удостоился благодарности от самого президента Франции Эммануэля Макрона. Молодой человек получил работу спасателя, о которой мечтал, а также гражданство республики, писал NEWS.ru.