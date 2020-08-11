МиГ-31 экстренно сел в Перми из-за неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нефтекамска, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта, рассказал на допросе о своих планах. Он собирался поджечь не только здание администрации города, но и генерирующей компании из-за роста тарифов.

Речь идёт об ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»), которое, по словам мужчины, постоянно поднимает цены на свои услуги. Почти до 9–10 тысяч дошло, — цитирует РИА Новости его...