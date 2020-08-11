Происшествия

МиГ-31 экстренно сел в Перми из-за неисправности

19:47, 11 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности — разрушения одного из колес.

МиГ-31 в аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку из-за неисправности, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По данным «Интерфакс», экипаж выполнил посадку в штатном режиме. Самолёт повреждений не получил.

Разрушение одного из колес задней стойки шасси было обнаружено руководителем полетов при выполнении истребителем посадки после планового учебно-тренировочного полета, сказали военные.

Инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности, — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Ранее вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях