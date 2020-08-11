МиГ-31 экстренно сел в Перми из-за неисправности

https://static.news.ru/photo/e35da710-dbf3-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности — разрушения одного из колес.
МиГ-31 в аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку из-за неисправности, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
По данным «Интерфакс», экипаж выполнил посадку в штатном режиме. Самолёт повреждений не получил.
Разрушение одного из колес задней стойки шасси было обнаружено руководителем полетов при выполнении истребителем посадки после планового учебно-тренировочного полета, сказали военные.
Инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности, — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
Ранее вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек, писал NEWS.ru.