Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии. Инцидент произошёл вечером 3 октября в районе села Яндаре.
Один сотрудник с огнестрельным ранением госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Назрани, — сказал «Интерфаксу» представитель ведомства.
По данному эпизоду проводится проверка.
Ранее News.ru писал о вооружённом конфликте на заводе «Кубанские деликатесы». На территорию предприятия ворвалась группа из восьми человек. Злоумышленники открыли огонь по охранникам и попытались взять предприятие под свой контроль. Пострадали три человека: одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.
В итоге налётчики забаррикадировались внутри завода. В настоящее время ведутся переговоры.
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