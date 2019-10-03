https://static.news.ru/photo/5743c45e-e67a-11e9-8699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии. Инцидент произошёл вечером 3 октября в районе села Яндаре.

Один сотрудник с огнестрельным ранением госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Назрани, — сказал «Интерфаксу» представитель ведомства.

По данному эпизоду проводится проверка.

Ранее News.ru писал о вооружённом конфликте на заводе «Кубанские деликатесы». На территорию предприятия ворвалась группа из восьми человек. Злоумышленники открыли огонь по охранникам и попытались взять предприятие под свой контроль. Пострадали три человека: одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.

В итоге налётчики забаррикадировались внутри завода. В настоящее время ведутся переговоры.