Мэрия Железногорска сообщила о выявлении COVID-19 в компании «Роскосмоса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли шестидесятилетняя женщина и её 10-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительной информации, пожар в четырёхэтажном доме произошёл в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. В...