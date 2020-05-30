Происшествия

Мэрия Железногорска сообщила о выявлении COVID-19 в компании «Роскосмоса»

16:32, 30 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Железногорска сообщила о том, что у пяти сотрудников компании «Информационные спутниковые системы», которая входит в структуру «Роскосмоса», выявлен коронавирус.

В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО «ИСС» и два медицинских работника. Таким образом, в Железногорске 34 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 пациентов уже полностью излечились от коронавируса и выписаны, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день в России коронавирус выявлен у 388 039 человек. Выздороветь от заболевания удалось 159 408 пациентам, а скончались — 4376 человек.

Ранее NEWS.ru информировал, что частные медклиники смогут получить субсидии для выплат медикам.

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