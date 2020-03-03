В правительстве Самары заявили, что взрыв газового оборудования не был причиной обрушения стены в обвалившемся доме.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По её данным, дом был расселён. 3 марта одна из его стен обрушилась на соседнее здание, которое оказалось частным жильём. Пострадали находившиеся в нём люди, в том числе — трое детей.
Газового взрыва не было, — передаёт «Интерфакс-Поволжье» сообщение пресс-службы.
В данный момент дети в удовлетворительном состоянии, с ними работают медики.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.