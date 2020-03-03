https://static.news.ru/photo/bea0a718-5d79-11ea-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tlt_063/vk.com

В правительстве Самары заявили, что взрыв газового оборудования не был причиной обрушения стены в обвалившемся доме.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По её данным, дом был расселён. 3 марта одна из его стен обрушилась на соседнее здание, которое оказалось частным жильём. Пострадали находившиеся в нём люди, в том числе — трое детей.

Газового взрыва не было, — передаёт «Интерфакс-Поволжье» сообщение пресс-службы.

В данный момент дети в удовлетворительном состоянии, с ними работают медики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.