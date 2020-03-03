https://static.news.ru/photo/10724c1e-5d74-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63mchsgov/vk.com

В Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. По её данным, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Арцыбушевской, 126. Из-за взрыва в здании обрушилась перегородка. Возгорания не последовало.

В результате происшествия повреждения получили семь человек, трое из которых — дети, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте, Калмыкии.