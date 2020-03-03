В Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. По её данным, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Арцыбушевской, 126. Из-за взрыва в здании обрушилась перегородка. Возгорания не последовало.
В результате происшествия повреждения получили семь человек, трое из которых — дети,
Ранее NEWS.ru писал о том, что человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте, Калмыкии.
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