https://static.news.ru/photo/ddb49d20-1ba8-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте. На месте работают представители экстренных служб.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент ведётся эвакуация жильцов.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в жилом доме в городе Азов. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента. Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.