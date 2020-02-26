Человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте. На месте работают представители экстренных служб.
Пострадавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии,
Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в жилом доме в городе Азов. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента. Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.
Добавьте наши новости в избранные источники