Медведь напал на смотрителя московского цирка

https://static.news.ru/photo/6e3b544c-0726-11eb-8bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на сотрудника. Тот получил серьёзные ранения и скончался в больнице.

По информации столичной прокуратуры, трагический инцидент произошёл, когда мужчина зашёл в вольер к хищнику. Известно, что погибший был смотрителем. Дрессировщика в этот момент рядом не оказалось.

Надзорное ведомство в ходе проверки выяснит, в должной ли мере в цирковом учреждении соблюдали трудовое законодательство, а также выполняли ли требования техники безопасности, передаёт ТАСС.

Кроме того, как сообщили в московском главке Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как отмечает РИА Новости, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Несколькими днями ранее в подмосковном Реутове в цирке-шапито во время подготовки к выступлению медведь напал на дрессировщика и его 12-летнего сына. Пострадавшие были госпитализированы.