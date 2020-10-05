Медведь напал на смотрителя московского цирка

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на сотрудника. Тот получил серьёзные ранения и скончался в больнице.
По информации столичной прокуратуры, трагический инцидент произошёл, когда мужчина зашёл в вольер к хищнику. Известно, что погибший был смотрителем. Дрессировщика в этот момент рядом не оказалось.
Надзорное ведомство в ходе проверки выяснит, в должной ли мере в цирковом учреждении соблюдали трудовое законодательство, а также выполняли ли требования техники безопасности,
Кроме того, как сообщили в московском главке Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как
Несколькими днями ранее в подмосковном Реутове в цирке-шапито во время подготовки к выступлению медведь напал на дрессировщика и его 12-летнего сына. Пострадавшие были госпитализированы.
Добавьте наши новости в избранные источники