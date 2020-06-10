Происшествия

МЧС сообщило об обрушении автомобильного моста в Новой Москве

18:29, 10 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС сообщила о том, что в Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной стало подтопление.

В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент место происшествия огорожено экстренными службами. Информация о пострадавших не поступала. Инцидент произошёл рядом с посёлком Большое Покровское.

NEWS.ru информировал ранее, что в Одессе рухнул четырёхэтажный дом. Из него были эвакуированы 24 жителя.

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