МЧС сообщило об обрушении автомобильного моста в Новой Москве

Пресс-служба МЧС сообщила о том, что в Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной стало подтопление.
В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка, —
цитируетсообщение ТАСС.
На данный момент место происшествия огорожено экстренными службами. Информация о пострадавших не поступала. Инцидент произошёл рядом с посёлком Большое Покровское.
NEWS.ru информировал ранее, что в Одессе рухнул четырёхэтажный дом. Из него были эвакуированы 24 жителя.
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