МЧС сообщило об обрушении автомобильного моста в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова, потребовал передать из окружного главка в Главное следственное управление столичного ГУМВД прокурор Денис Попов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело Михаила Ефремова из окружного главка в Главное следственное управление ГУМВД Москвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело...