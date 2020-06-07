МЧС собрало почти 3 тыс. тонн водонефтяной смеси на месте ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/c06983c0-a95b-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Кофман/РИА Новости

После разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 спасатели собрали из водоёмов порядка 2,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Мы собрали почти 3 тысячи тонн, 2776 метров кубических, — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Он уточнил, что всё собранное утилизируется в специальные ёмкости. Для их переброски впервые была задействована авиация. По словам Чуприяна, это значительно упрощает работу, так как группировке спасателей приходится постоянно перемещаться за топливным пятном. Утилизировать ёмкости будут уже на втором или третьем этапе операции.

Как писал NEWS.ru, уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в некоторых загрязнённых топливом водоёмах Норильска превышен в 60 раз. Основные работы на месте разлива топлива планируется завершить в течение двух недель. В настоящее время в зоне чрезвычайной ситуации спасатели совместно с другими ведомствами и организациями продолжают непрерывные работы по сбору и вывозу для утилизации нефтепродуктов. В МЧС отметили, что за прошедшие сутки было собрано 853 кубических метра водонефтяной смеси, что превысило общую сумму собранных нефтепродуктов за все предыдущие дни.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.