ПДК вредных веществ в водоёмах под Норильском превышена в 60 раз

https://static.news.ru/photo/8080c906-a958-11ea-9248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в некоторых загрязнённых топливом водоёмах Норильска превышен в настоящее время в 60 раз. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Если мы за превышение ПДК в тысячу раз заходили изначально, то, по сведениям Росприроднадзора, в настоящее время в наиболее сложных участках в 60 раз превышена ПДК, — цитирует ТАСС Чуприяна.

По его словам, Росприроднадзор берёт пробы каждые сутки. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено более 500 человек и 200 единиц техники, работа ведётся в круглосуточном двухсменном режиме.

Как писал NEWS.ru, основные работы на месте разлива топлива в Норильске планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщили в МЧС России. В настоящее время в зоне чрезвычайной ситуации спасатели совместно с другими ведомствами и организациями продолжают непрерывные работы по сбору и вывозу для утилизации нефтепродуктов. В МЧС отметили, что за прошедшие сутки было собрано 853 кубических метра водонефтяной смеси, что превысило общую сумму собранных нефтепродуктов за все предыдущие дни.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.