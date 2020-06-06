Основные работы на месте ЧП в Норильске завершат в течение двух недель

https://static.news.ru/photo/c5fcd13a-a89c-11ea-9c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Основные работы на месте разлива топлива в Норильске планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время в зоне чрезвычайной ситуации спасатели совместно с другими ведомствами и организациями продолжают непрерывные работы по сбору и вывозу для утилизации нефтепродуктов.

В МЧС отметили , что за прошедшие сутки было собрано 853 кубических метра водно-нефтяной смеси, что превысило общую сумму собранных нефтепродуктов за все предыдущие дни.

Ранее сообщалось, что ликвидации экологической катастрофы в Норильске мешает северный ветер, из-за которого мигрируют пятна загрязнения. В связи с этим спасательным службам приходится передвигать не только технику, но и большого объёма ёмкости для утилизации.

Всего от РСЧС привлечено 489 человек и 200 единиц техники, личный состав группировки работает в круглосуточном двухсменном режиме.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.