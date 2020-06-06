Ветер мешает работам по ликвидации разлива топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/d76fce4a-a888-11ea-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Погодные условия в Норильске мешают проводить работы по ликвидации экологической катастрофы.

По сообщению первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна, северный ветер постоянно сдвигает пятна топлива на воде. Из-за этого всё время приходится перемещать технику.

А перемещается не только человек, но и техника, оборудование, ёмкости. Ёмкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны, — приводит слова Чуприяна РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов из резервуара норильской ТЭЦ случилась 29 мая, а 3 июня инцидент признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Вылилось около 20–22 тысяч тонн топлива, которое отравило почву и загрязнило реки. Организация Greenpeace назвала ЧП одной из крупнейших катастроф в Арктике.

Компания «Норильский никель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что дочернее предприятие «Норникеля» ещё четыре месяца назад объявило тендер на укрепление площадки под резервуаром. Накануне свою помощь в ликвидации последствий ЧП предложили США.