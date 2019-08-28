Представители МЧС РФ сообщили, что разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске завершён. Всего в районе ЧП работали 50 единиц техники и свыше 300 человек.
В 21:53 (17:23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены, — говорится на
официальном сайтерегионального управления ведомства.
ЧП произошло 28 августа 2019 года. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В момент трагедии в траншее находились рабочие. Они и оказались под обломками конструкций.
Ранее News.ru сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов в Новосибирске тело третьего погибшего. По данным пресс-службы МЧС, среди пострадавших числится один человек.