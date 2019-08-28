https://static.news.ru/photo/38215e60-c9b5-11e9-9bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM/Novosibirsk Region/Global Look Press

Представители МЧС РФ сообщили, что разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске завершён. Всего в районе ЧП работали 50 единиц техники и свыше 300 человек.

В 21:53 (17:23 мск) разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершены, — говорится на официальном сайте регионального управления ведомства.

ЧП произошло 28 августа 2019 года. Обрушение строения произошло во время планового ремонта теплотрассы. В момент трагедии в траншее находились рабочие. Они и оказались под обломками конструкций.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов в Новосибирске тело третьего погибшего. По данным пресс-службы МЧС, среди пострадавших числится один человек.