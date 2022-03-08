МЧС подтвердило факт крушения самолёта в Ленинградской области

Пресс-служба МЧС России подтвердила факт крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области. В беседе с «Известиями» представители ведомства уточнили, что в кабине было только два человека, а также поделились деталями расследования.

По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находились два человека, к сожалению, погибли. На месте работают силы и средства МЧС России. К ликвидации последствий ЧС привлекается девять человек, пять единиц техники, — отмечают в МЧС.

Там добавляют, что об инциденте стало известно в 14:30. Возгорания после катастрофы не последовало.

Издание также опубликовало в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно воздушное судно тёмно-зелёного цвета. Оно получило сильные повреждения и лежит в снегу.

По предварительным данным, разбившееся воздушное судно не было официально зарегистрировано, информация проверяется.

Ранее Санкт-Петербургское издание «Фонтанка» сообщило о том, что крушение самолёта модели РА 0283 А произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь в Волховском районе.