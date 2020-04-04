МЧС: под завалами пятиэтажки в Подмосковье могут быть ещё два человека

https://static.news.ru/photo/3c26189e-7698-11ea-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/orehovo_zuevo_official

Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошёл взрыв газа, могут находиться ещё два человека. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Сообщение о ЧП поступило в 13:08. На Гагарина, 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Под завалами оказались люди. Ранее спасатели говорили, что им удалось извлечь шестерых пострадавших и двух погибших.

Очевидец взрыва рассказал Ruptly, что в момент случившегося стоял на балконе. Он увидел, что из подъезда пошла пыль, у него зашатались окна.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека находятся в реанимации после ЧП в Орехово-Зуеве.