МЧС: под завалами пятиэтажки в Подмосковье могут быть ещё два человека

Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошёл взрыв газа, могут находиться ещё два человека. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
Сообщение о ЧП поступило в 13:08. На Гагарина, 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Под завалами оказались люди. Ранее спасатели говорили, что им удалось извлечь шестерых пострадавших и двух погибших.
Очевидец взрыва рассказал Ruptly, что в момент случившегося стоял на балконе. Он увидел, что из подъезда пошла пыль, у него зашатались окна.
Ранее NEWS.ru писал, что три человека находятся в реанимации после ЧП в Орехово-Зуеве.
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