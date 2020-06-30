МЧС назвало причину пожара в вековом здании ДК в Гусь-Хрустальном

https://static.news.ru/photo/135b2d7e-bb61-11ea-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Региональное управление МЧС считает, что причиной пожара в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном могло стать короткое замыкание. Предварительный вывод сделан на основе работы органов дознания.

Известно, что в клубе Ленина шёл ремонт, там работали два электромонтёра. Они допустили нарушение правил работ, в результате чего и вспыхнуло здание, сообщает ТАСС.

Ремонт в здании, которому в этом году исполнился 91 год, проводился силами подрядчика. Подрядчик уже проводил ремонт в ДК в 2016 и 2018 годах. На этот раз он менял электрооборудование, в ходе чего и возник пожар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что площадь возгорания здания составила 2400 квадратных метров. Сгорела кровля, капитально отремонтированная в прошлом году.