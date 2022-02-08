Машина врезалась в толпу пешеходов в Екатеринбурге

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на перекрёстке, а затем влетел в дерево. О происшествии сообщили в соцсетях, где были опубликованы кадры с места происшествия, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на перекрёстке улиц Сулимова и Менделеева. В результате травмы получил 15-летний подросток, он был госпитализирован с места происшествия.

На днях в Тюмени автомобиль врезался в остановку с людьми. Лихач на автомобиле LADA Priora врезался в остановку, сбил людей, после чего сбежал, бросив машину на месте происшествия. В результате пострадали три женщины, стоявшие в тот момент на остановке: серьёзно пострадала 67-летняя горожанка, у неё тяжелые травмы конечностей и лица, также получили травмы две 47-летние женщины.

Ранее российский миллиардер, владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе в Москве. Предприниматель госпитализирован.