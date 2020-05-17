Мальчик в Башкортостане избил вылившего воду на подростков пенсионера

https://static.news.ru/photo/e3450aa4-98da-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетний в подъезде жилого дома в Стерлитамаке избил мужчину, который вылил ведро воды на компанию шумящих подростков. Инцидент произошёл в апреле.

В настоящее время детали произошедшего выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщил представитель пресс-службы МВД по Башкортостану.

Видео избиения 15-летним мальчиком 50-летнего мужчины, который пытался отбиваться палкой, было обнародовано в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов узнали о конфликте в ходе мониторинга Интернета.

Избиение, отметили в полиции, произошло после того, как мужчина вылил на шумящих подростков ведро воды.

В отношении родителей подростка составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних, — приводит РИА Новости сообщение МВД.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские города Солнечногорск в Московской области задержали троих несовершеннолетних от 14 до 17 лет за кражу товаров из супермаркета на сумму 250 тысяч рублей.