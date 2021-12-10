Мальчик умер в стоматологической клинике Санкт-Петербурга
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:13, 11 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге умер мальчик. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК.
По данным пресс-службы. смерть наступила 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении пресс-службы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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