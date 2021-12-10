Мальчик умер в стоматологической клинике Санкт-Петербурга

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Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал «домыслами» заявления о том, что напавший на МФЦ бывший разведчик Сергей Глазов мог находиться при исполнении с психическими отклонениями. По словам Гончарова, в спецслужбах любого сотрудника с психическими или моральными отклонениями сразу ставят на учёт и пытаются вылечить, передаёт «360».

Это домыслы о том, что какая-то причина послужила, что он не мог работать в разведке, потому что с головой проблемы. Мне трудно представить, что этого человека могли бы отправить в...