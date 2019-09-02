Межгосударственный авиационный комитет РФ (МАК) сформировал собственную комиссию по расследованию причин жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта с ребёнком на борту в Московской области.
Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении комитета.
Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. В результате погиб пилот воздушного судна. Пассажир — 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника в московскую больницу. Как выяснилось, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке.
Погибшим в результате жёсткой посадки оказался Дмитрий Радюхин 1966 года рождения, писал News.ru.