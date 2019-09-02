https://static.news.ru/photo/ff5adbea-cd7b-11e9-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Межгосударственный авиационный комитет РФ (МАК) сформировал собственную комиссию по расследованию причин жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта с ребёнком на борту в Московской области.

Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении комитета.

Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. В результате погиб пилот воздушного судна. Пассажир — 12-летняя девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника в московскую больницу. Как выяснилось, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке.

Погибшим в результате жёсткой посадки оказался Дмитрий Радюхин 1966 года рождения, писал News.ru.