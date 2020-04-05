Люди пострадали при стрельбе под Тюменью

https://static.news.ru/photo/21447e46-7786-11ea-8379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека пострадали при стрельбе в Тюменской области.

Инцидент произошёл в деревне Маслова. Один человек госпитализирован, тяжесть ранений двоих других позволяет медикам оказывать им помощь амбулаторно, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный депздрав. Детей среди пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, который открыл огонь по охотникам в Венёвском районе Тульской области. При этом, когда на место происшествия подоспели полицейские, местный житель начал стрелять и по ним.