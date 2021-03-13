Люди пострадали при сходе лавины в Японии

Несколько человек получили травмы при сходе лавины на склоне Норикура в центральной части Японии.
Согласно данным местной полиции, один из пострадавших находится в состоянии остановки сердца и лёгких — так японцы называют тех, чью смерть пока не установил уполномоченный врач по особой процедуре. По предварительной информации, под завал попали от пяти до шести человек,
В свою очередь телеканал NHK
Как писал NEWS.ru, в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти. Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти. Теперь же по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причастные к трагедии лица.