Люди пострадали при сходе лавины в Японии

https://static.news.ru/photo/7a1d4f16-8496-11eb-bdff-96000091f725_660.jpg Фото: danidani_pe/twitter.com

Несколько человек получили травмы при сходе лавины на склоне Норикура в центральной части Японии.

Согласно данным местной полиции, один из пострадавших находится в состоянии остановки сердца и лёгких — так японцы называют тех, чью смерть пока не установил уполномоченный врач по особой процедуре. По предварительной информации, под завал попали от пяти до шести человек, передаёт Kyodo.

В свою очередь телеканал NHK сообщил , что попавшие под лавину люди не получили травм и смогли самостоятельно выбраться из-под снега.

Как писал NEWS.ru, в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе и ребёнка. Тем не менее погиб только один человек, остальных же удалось спасти. Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка удалось спасти. Теперь же по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причастные к трагедии лица.