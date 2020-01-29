Следственный комитет 29 января объявил о задержании пятерых бывших полицейских, которые участвовали в фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения. Как дальше может развиваться дело и почему так долго экс-оперативники были на свободе — в материале NEWS.ru.

СК сообщает , что с задержанными проводят следственные действия и скоро им предъявят обвинения.

Они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились, — говорится в пресс-релизе.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Максим Блинов/РИА Новости

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Позже на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что против полицейских возбуждено уголовное дело.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин назвал их задержание значительным шагом в расследовании.

Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и справедливый суд, — написал он в своём Telegram-канале.

Адвокат Зелимхан Бициев уверен, что в этом деле у задержанных оперативников не было личной заинтересованности, а значит, такая задача им была поставлена руководством.

Также он предполагает, что задержания начались спустя такое продолжительное время потому, что силовые ведомства ждали «спада общественного интереса».

Я думаю, это связано с тем, что верхушка правоохранительных органов — это и МВД, и СК, и прокуратура — возможно, выжидали спада общественного интереса к этому делу. Но так как поняли, что спада не будет, и даже последуют вопросы на прямой линии президенту, то решили возбудить уголовное дело. Иначе бы задержание произвели моментально, установить причастных к этому делу лиц было бы совершенно несложно. Отставка двух генералов не дала своих результатов, и они поняли: раз это не подействовало, то нужно задерживать оперативников. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по расследованию особо тяжких преступлений адвокат, бывший следователь по расследованию особо тяжких преступлений

Адвокат добавляет, что следствие назовут объективным лишь в том случае, если будут задержаны не только рядовые оперативники, но и более высокопоставленные сотрудники полиции. NEWS.ru продолжит следить за развитием событий.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.