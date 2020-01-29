Следственный комитет 29 января объявил о задержании пятерых бывших полицейских, которые участвовали в фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения. Как дальше может развиваться дело и почему так долго экс-оперативники были на свободе — в материале NEWS.ru.
СК
Они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились, — говорится в пресс-релизе.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.
Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.
Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.
Позже на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что против полицейских возбуждено уголовное дело.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин назвал их задержание значительным шагом в расследовании.
Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и справедливый суд, — написал он в своём Telegram-канале.
Адвокат Зелимхан Бициев уверен, что в этом деле у задержанных оперативников не было личной заинтересованности, а значит, такая задача им была поставлена руководством.
Также он предполагает, что задержания начались спустя такое продолжительное время потому, что силовые ведомства ждали «спада общественного интереса».
Я думаю, это связано с тем, что верхушка правоохранительных органов — это и МВД, и СК, и прокуратура — возможно, выжидали спада общественного интереса к этому делу. Но так как поняли, что спада не будет, и даже последуют вопросы на прямой линии президенту, то решили возбудить уголовное дело. Иначе бы задержание произвели моментально, установить причастных к этому делу лиц было бы совершенно несложно. Отставка двух генералов не дала своих результатов, и они поняли: раз это не подействовало, то нужно задерживать оперативников.
Адвокат добавляет, что следствие назовут объективным лишь в том случае, если будут задержаны не только рядовые оперативники, но и более высокопоставленные сотрудники полиции. NEWS.ru продолжит следить за развитием событий.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.
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