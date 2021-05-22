Львица напала на дрессировщика Уральского цирка во время ревю

https://static.news.ru/photo/364c148a-bb36-11eb-8dee-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Львица по имени Вега напала на дрессировщика Уральского цирка во время представления в Новосибирской области. Животное вцепилось дрессировщику в ногу как только он вышел на сцену, сообщает портал NGS.ru.

Как рассказал позже пострадавший, львица на самом деле стала жертвой пандемии — она долго сидела без работы, гастролей и репетиций.

Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львёнка, — пояснил дрессировщик Максим Орлов.

Как выяснилось, Вега ещё очень молода, ей всего пять лет. Но, по мнению дрессировщика Орлова, у неё своенравный характер с детства. Её сестра по имени Санта, с которой они вместе выступали до нападения, имеет совсем другой характер.

Как сообщалось ранее, директора передвижного цирка, в котором львица напала на четырёхлетнюю девочку, поместили под стражу. Ранее Андрей Манучарян был помещён под домашний арест, предполагаемый срок составлял два месяца.