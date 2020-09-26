Лифт со студентами упал в вузе Москвы

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Следственный комитет России начал проверку инцидента с лифтом в Московском финансово-юридическом университете. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее студенты сообщили в социальных сетях, что в корпусе «Калужский» упал и застрял лифт. Несколько человек получили травмы. По их словам, в деканате запретили открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. Все вызовы руководство учебного учреждения отменяло, чтобы «не портить репутацию», приводит слова студентов РИА Новости.

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева считает, что инцидент произошёл по вине учащихся, которые якобы грубо нарушили требования эксплуатации и перегрузили лифт. Кроме того, они повредили кабину, пытаясь выбраться.

До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта, — заявила она.

Нескольких учащихся доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее в Севастополе в новом доме рухнул лифт с пассажирами внутри. Он упал с высоты третьего этажа. В кабине находились 64-летняя женщина и двое мужчин. В результате ЧП пенсионерка получила травму ноги, её госпитализировали, писал NEWS.ru.