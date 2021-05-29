Умер раненный полицейским под Новосибирском

Молодой человек, которому полицейский случайно выстрелили в голову при задержании в Новосибирской области, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
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Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что первоначальной причиной остановки автомобиля под Новосибирском, которая закончилась стрельбой, стала тонировка стёкол.