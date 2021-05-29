Умер раненный полицейским под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/efb5a2f4-c12d-11eb-9fc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек, которому полицейский случайно выстрелили в голову при задержании в Новосибирской области, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, смерть 19-летнего юноши наступила в 12:44 по московскому времени. Отмечается, что врачи почти сутки боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что первоначальной причиной остановки автомобиля под Новосибирском, которая закончилась стрельбой, стала тонировка стёкол.