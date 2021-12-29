Опубликовано видео из дома в Москве, где взорвалась самодельная петарда

Опубликовано видео последствий взрыва самодельной петарды, случившегося днём 29 декабря в Москве в одной из пятиэтажек на улице Героев Панфиловцев. Пострадал 28-летний мужчина, который снимал эту квартиру.

Мужчину госпитализировали в стационар в реанимационное отделение с сильными ожогами рук. Судя по кадрам, он получил множество ранений, так как повсюду в помещении видны следы крови. Происшествие расследуют правоохранительные органы. Пожара в итоге удалось избежать, эвакуация жильцов дома тоже не потребовалась.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Фёдоров предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним подобно тому, как ограничен доступ к табаку и алкоголю. Он также считает, что необходимо не допустить запуска фейерверков возле жилых домов.

Эксперт по безопасности Александр Гофштейн посоветовал при покупке петард, фейерверков и бенгальских огней внимательно рассмотреть упаковку: небрежная, с размытыми надписями свидетельствует о некачественном товаре. Гофштейн рекомендует запускать фейерверки только на улице, желательно на специальных площадках, а после того, как подожжён фитиль, отойти. При этом если устройство выдало восемь залпов из заявленных девяти, поджигать его заново нельзя.