Происшествия

Летевший в Москву лайнер вернулся из-за выявления COVID-19 у пилота

14:43, 30 мая 2020
Фото: Global Look Press

Самолёт авиакомпании Air India вернулся в аэропорт вылета из-за обнаружения COVID-19 у пилота. Лайнер направлялся в Москву и должен был забрать из российской столицы граждан Индии.

Отмечается, что на борту самолёта не было пассажиров. Когда лайнер достиг воздушного пространства Узбекистана, пилоту сообщили о положительном тесте на коронавирус и приказали вернуться обратно. По прибытии весь экипаж был направлен на карантин. В Москву для возвращения застрявших граждан Индии будет отправлен другой самолёт, отмечает «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры в российских самолётах должны будут размещаться с соблюдением дистанции. Об этом говорится в проекте методических указаний Росавиации.

Такая мера будет введена на первом этапе снятия ограничений в РФ. Росавиация планирует снимать ограничения в три этапа.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях