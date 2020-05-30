Летевший в Москву лайнер вернулся из-за выявления COVID-19 у пилота

Самолёт авиакомпании Air India вернулся в аэропорт вылета из-за обнаружения COVID-19 у пилота. Лайнер направлялся в Москву и должен был забрать из российской столицы граждан Индии.
Отмечается, что на борту самолёта не было пассажиров. Когда лайнер достиг воздушного пространства Узбекистана, пилоту сообщили о положительном тесте на коронавирус и приказали вернуться обратно. По прибытии весь экипаж был направлен на карантин. В Москву для возвращения застрявших граждан Индии будет отправлен другой самолёт,
Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры в российских самолётах должны будут размещаться с соблюдением дистанции. Об этом говорится в проекте методических указаний Росавиации.
Такая мера будет введена на первом этапе снятия ограничений в РФ. Росавиация планирует снимать ограничения в три этапа.
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