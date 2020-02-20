https://static.news.ru/photo/fdd92484-5430-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/PlanesOfLegend

Три человека, находившихся на борту Beechcraft BE20 Super King Air, погибли в авиакатастрофе в Техасе.

Во время полёта возникли проблемы с электрооборудованием самолёта, его пилот попытался вернуться в аэропорт Абилина, вскоре после чего самолёт пропал с радаров. Через четыре часа потерпевший крушение борт нашли возле озера Колман и не сразу смогли добраться до него на наземном транспорте, так как к месту катастрофы ведут грунтовые дороги по пересечённой местности, сообщает Abilene Reporter News .

Как писал NEWS.ru ранее, в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент полёта и жёсткой посадки Ан-2 в Магадане. ЧП произошло утром. Воздушное судно, принадлежащее золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершило жёсткую посадку недалеко от полосы.