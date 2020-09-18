Кузнецова считает необходимым запретить выпускать педофилов по УДО

https://static.news.ru/photo/dab2a65e-f9a0-11ea-be70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова считает, что возможность условно-досрочного освобождения и иные «льготные» формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов. Заявление она сделала на фоне громкого убийства в Ярославской области.

Возможность освобождения по УДО за хорошее поведение и иные форматы «льготной» формы отбывания наказания должны быть исключены для этой категории осуждённых, — сказала Кузнецова журналистам.

Ранее она предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. А зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина призвала ужесточить наказание для педофилов вплоть до пожизненного заключения.

18 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. Жертвами преступления стали дочки его сожительницы. Тела детей обнаружила их мама. Когда женщина позвонила в полицию, выяснилось, что ранее Молчанов был судим по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Ранее NEWS.ru писал, что Молчанов признался в содеянном.