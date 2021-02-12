Крыша спортзала обрушилась в московском Доме культуры в Ховрино

https://static.news.ru/photo/62991db0-6e0d-11eb-ad06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крыша спортзала Дома культуры Ховрино обрушилась из-за снегопада. В результате ЧП никто не пострадал, рассказали журналистам в префектуре САО Москвы. В пресс-службе РЖД уточнили, что в момент инцидента ДК был закрыт. Здание находится по адресу улица Новая, д. 2.

В Москве за сутки выпало рекордное за 48 лет количество осадков, более 65% месячной нормы. Снегопад не выдержали металлические опорные балки над спортзалом Дома культуры. На месте работает комиссия Октябрьской железной дороги, — цитирует перевозчика РИА Новости.

Накануне крыша здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, обрушение произошло в одноэтажном здании в Людиново на улице Маяковского, дом 106.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.

Ранее пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская,19 произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.