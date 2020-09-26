Крушение Ан-26 под Харьковом попало на видео

https://static.news.ru/photo/cef6e4ec-ffe5-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на которых запечатлены последние секунды полёта военно-транспортного самолёта Ан-26 Вооружённых сил Украины, потерпевшего крушение 25 сентября в Чугуеве Харьковской области.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в Чугуеве, засняла последние секунды полёта. Видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир самолёта сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, — написал Геращенко в Facebook.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.