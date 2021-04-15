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Крупный пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы

02:51, 16 апреля 2021
Фото: mchs__russia/vk.com

Пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

По данным спасателей, огонь возник на втором этаже склада, расположенного на Шарикоподшипниковой улице.

Происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, — говорится в сообщении МЧС.

По имеющимся данным, никто не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пятеро детей погибли в результате пожара в частном жилом доме на Урале.

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