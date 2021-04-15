Крупный пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы

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Драка между сыном экс-главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым и внебрачным сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном в самолёте произошла из-за того, что последний был пьян и задирался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Зелимхана Битарова, Олег Эйдельштейн поднялся на борт самолёта уже будучи пьяным, во время полёта мужчину «растрясло», и он стал оскорблять не только отпрыска бывшего руководителя Северной Осетии, но...