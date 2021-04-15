Крупный пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы

Пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
По данным спасателей, огонь
Происходит загорание 3-этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, — говорится в сообщении МЧС.
По имеющимся данным, никто не пострадал.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пятеро детей погибли в результате пожара в частном жилом доме на Урале.