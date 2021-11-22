Крупный пожар произошёл в ремонтируемом здании в Санкт-Петербурге

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Бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента росгвардии полковник Николай Копылов арестован в связи с обвинением во взяточничестве. Такое решение вынес Московский 235-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе суда. Там также сообщили, что Копытов обвиняется в получении...