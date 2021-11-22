Крупный пожар произошёл в ремонтируемом здании в Санкт-Петербурге
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:08, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В капитально ремонтируемом здании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. Площадь распространения огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Также произошло частичное обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального МЧС.
Поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Розенштейна, дом 39, к. 2. В капитально ремонтируемом здании происходит горение перекрытий на площади 1500 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что между 3 и 4 этажами произошло частичное обрушение на площади 100 квадратных метров.
Пожару присвоен второй уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействовано порядка 100 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что пожар произошёл в научно-техническом комплексе по разработке новых технологий «Сколково» в Москве. Загорелась одна из лабораторий.