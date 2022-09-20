Крупный пожар на складе под Петербургом попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В Сети появились кадры крупного пожара на складе под Санкт-Петербургом, видео публикует РИА Новости. Огонь охватил территорию в тысячу квадратных метров. Сейчас пожар локализован.

В 10.24 пожар на складе локализован на площади 1000 квадратных метров, — заявил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 6:10 по адресу Пушкинский район, поселок Шушары, улица Пушкинская, дом 25.

Отмечается, что к ликвидации пожара было привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Металлический склад в подмосковном Тучково загорелся на площади 750 кв. м. К месту происшествия были направлены пожарные, пожару присвоен повышенный номер сложности. По некоторым данным, это склад готовой продукции, его общая площадь составляет 1500 кв. м. Возгорание произошло в здании по улице Партизан, информацию в службу спасения поступила в 20:25.