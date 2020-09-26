Крупное ДТП в Тайланде унесло жизни семи человек

https://static.news.ru/photo/4e48acc6-ffd7-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: flickr.com

Двухэтажный автобус и грузовик с прицепом столкнулись в тайском городе Накхон Ратчасима, столице одноимённой провинции, в 200 км от Бангкока.

Как с ообщает РИА Новости, при столкновении погибли семь человек, 40 получили травмы разной степени тяжести. По данным полиции, в автобусе находились волонтёры системы здравоохранения с семьями — всего 47 человек. Они ехали в курортный город Паттайя. Грузовик, гружённый овощами, проезжал перекрёсток в поперечном движению автобуса направлении. Удар пришёлся на прицеп, оба транспортных средства перевернулись после столкновения.

Спасателям пришлось извлекать раненных и тела погибших из деформированного автобуса. Пострадавших немедленно доставили в ближайшие госпитали. В спасательной операции участвовал 31 человек. Очевидцы сообщают, что водитель автобуса постоянно превышал скорость, так как спешил на заранее оговоренную встречу с двумя другими группами волонтёров. Также свидетели уверяют, что водитель несколько раз засыпал за рулём и пассажирам приходилось его будить, при этом в аварии он не пострадал.

Утром 26 сентября два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, писал NEWS.ru.