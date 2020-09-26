Крупное ДТП в Тайланде унесло жизни семи человек

Двухэтажный автобус и грузовик с прицепом столкнулись в тайском городе Накхон Ратчасима, столице одноимённой провинции, в 200 км от Бангкока.
Как с
Спасателям пришлось извлекать раненных и тела погибших из деформированного автобуса. Пострадавших немедленно доставили в ближайшие госпитали. В спасательной операции участвовал 31 человек. Очевидцы сообщают, что водитель автобуса постоянно превышал скорость, так как спешил на заранее оговоренную встречу с двумя другими группами волонтёров. Также свидетели уверяют, что водитель несколько раз засыпал за рулём и пассажирам приходилось его будить, при этом в аварии он не пострадал.
Утром 26 сентября два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, писал NEWS.ru.
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