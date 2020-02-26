Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов на поиск пропавших в акватории Чёрного моря детей.
Сотрудники центрального аппарата СК помогут найти детей, которых унесло штормом,
Мальчиков унесло течением вечером 25 февраля. Двое друзей собирали ракушки на берегу моря в районе населённого пункта Лазаревское. В какой-то момент их накрыло волной. Очевидцы вызвали спасателей, однако приступить к поискам те смогли лишь утром следующего дня.
В поисках были задействованы вертолёт, беспилотник и два катера. В общей сложности группировка сил, ведущих поиск, составляет около 200 человек, писал NEWS.ru.
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