https://static.news.ru/photo/3e7bfab8-58d0-11ea-a6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов на поиск пропавших в акватории Чёрного моря детей.

Сотрудники центрального аппарата СК помогут найти детей, которых унесло штормом, сообщается на сайте ведомства.

Мальчиков унесло течением вечером 25 февраля. Двое друзей собирали ракушки на берегу моря в районе населённого пункта Лазаревское. В какой-то момент их накрыло волной. Очевидцы вызвали спасателей, однако приступить к поискам те смогли лишь утром следующего дня.

В поисках были задействованы вертолёт, беспилотник и два катера. В общей сложности группировка сил, ведущих поиск, составляет около 200 человек, писал NEWS.ru.