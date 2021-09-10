Криминалист предположил, что яд могли вколоть в арбуз нарочно

Криминалист Сергей Максимов предположил, что в арбуз, которым смертельно отравились 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка, кто-то мог нарочно вколоть яд. По словам эксперта, невозможно отравиться насмерть той концентрацией веществ, которая есть в удобрениях или препаратах для дезинсекции, пишут «Известия».

Такое в истории бывало, известен случай, когда работник школьной столовой на фоне психиатрического заболевания подкладывал яд в булочки. Так могло получиться и с арбузом: кто-то из чувства ненависти вколол в него яд. Возможность достать отравляющие вещества, к сожалению, есть, — рассказал криминалист.

В крови погибших бабушки и внучки были обнаружены следы этиленгликоля, который используют в «незамерзайке» и другой бытовой химии. Следователи возбудили уголовное дело, в сети магазинов «Магнит», где был куплен арбуз, проводят собственное расследование.

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой мужчина совершает подозрительные действия возле стеллажа с фруктами в «Магните» на улице Совхозной в Москве. Там купила арбуз семья, в которой смертельно отравились два человека.