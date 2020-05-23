Коронавирус вмешался в расследование авиакатастрофы в Пакистане

Airbus планирует направить в Пакистан специалистов, которые примут участие в расследовании крушения пассажирского самолёта A-320. Однако их работе может помешать обязательный для всех прибывающих в страну карантин из-за пандемии коронавируса.
В авиастроительном концерне заявили, что оказывают помощь французскому Бюро расследований и властям Пакистана, которые отвечают за выяснение причин катастрофы пассажирского лайнера «Пакистанских международных авиалиний». Компания работает над тем, чтобы доставить специалистов к месту крушения,
Управление гражданской авиации Пакистана заявило, что в стране намерены создать собственную следственную группу, которая представит первые выводы об инциденте в течение месяца.
Отмечается, что авиакатастрофа в жилом районе города Карачи пришлась на непростой период для авиакомпаний, которые, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, потеряли в 2020 году $314 млрд дохода.
Ранее NEWS.ru писал, что лайнер разбился 22 мая недалеко от международного аэропорта пакистанского города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. На борту лайнера находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома. Жертвами катастрофы стали не менее 97 человек.
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