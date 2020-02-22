https://static.news.ru/photo/a4e33706-55f3-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Почётный российский консул в штате Халиско в Мексике Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал детали, связанные с исчезновением 15-летней девочки. Об этом передаёт «Московский Комсомолец».

По словам её отца, перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию, — привели слова Хуана Наварро в газете.

Отмечается, что она ушла из дома в городе Тлахомулько вместе с ещё двумя несовершеннолетними мексиканками. Прокуратура города опасается, что они могли стать жертвами преступных действий.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 15-летнюю девушку последний раз видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, расположенном рядом с Гвадалахарой.