Почётный российский консул в штате Халиско в Мексике Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал детали, связанные с исчезновением 15-летней девочки. Об этом
По словам её отца, перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию, — привели слова Хуана Наварро в газете.
Отмечается, что она ушла из дома в городе Тлахомулько вместе с ещё двумя несовершеннолетними мексиканками. Прокуратура города опасается, что они могли стать жертвами преступных действий.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 15-летнюю девушку последний раз видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, расположенном рядом с Гвадалахарой.
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