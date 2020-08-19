Колумбиец пытался ограбить похоронное бюро, вооружившись бананом

https://static.news.ru/photo/0d3b8068-e2a0-11ea-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/GloballookPress

Житель Колумбии, вооружённый бананом, пытался ограбить похоронное бюро в городе Кальдас.

Отмечается, что сотрудники бюро смогли самостоятельно обезвредить грабителя, отобрав у него «оружие».

Я думал, это оружие, похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки, — привели слова работника похоронного бюро Антонио Агудело на портале KP.RU.

«Оружие» грабителя было завёрнуто в пакет, поэтому напоминало обрез. Происшествие засняли камеры наблюдения, на записи отчётливо видно и нарушителя, и его «оружие». Эти записи изучит полиция.

Грабителя пока не удалось поймать, он скрылся с места преступления.

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